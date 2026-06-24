अडाणी समूह ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रखा कदम, बनाई नई कंपनी

कंपनी के मुनाफे में हुई 14 फीसदी वृद्धि

समूह की योजनाएं यहीं खत्म नहीं होतीं। वे गूगल के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में एक गीगावाट स्तर का प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही, उनका लक्ष्य 2030 तक 3GW का डाटा सेंटर प्लेटफॉर्म खड़ा करना भी है।

वित्तीय मोर्चे पर देखें तो इस साल कंपनी का राजस्व 2.92 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जिसमें मुनाफे में 14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। व

4 साल से थोड़े ही ज्यादा समय में बनकर तैयार हुआ नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्‌डा भी उनकी तेजी और प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह बताता है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए समूह कितना गंभीर है।