अडाणी समूह आंध्र प्रदेश में गूगल के डाटा सेंटर में निवेश करेगी

अडाणी समूह करेगा गूगल के डाटा सेंटर में भारी निवेश, जानिए क्या है यह प्रोजेक्ट

क्या है खबर?

अडाणी समूह दिग्गज टेक कंपनी गूगल की भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर परियोजना में 5 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) तक का निवेश करने की योजना बना रहा है। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली कंपनी आंध्र प्रदेश में एक AI डाटा हब बनाने के लिए अपनी 15 अरब डॉलर (करीब 1,335 अरब रुपये) की पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है, जो भारत में उसका सबसे बड़ा निवेश है। यह सौदा भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा।