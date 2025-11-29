अडाणी समूह करेगा गूगल के डाटा सेंटर में भारी निवेश, जानिए क्या है यह प्रोजेक्ट
क्या है खबर?
अडाणी समूह दिग्गज टेक कंपनी गूगल की भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर परियोजना में 5 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) तक का निवेश करने की योजना बना रहा है। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली कंपनी आंध्र प्रदेश में एक AI डाटा हब बनाने के लिए अपनी 15 अरब डॉलर (करीब 1,335 अरब रुपये) की पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है, जो भारत में उसका सबसे बड़ा निवेश है। यह सौदा भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा।
साैदा
डील को लेकर कंपनी ने क्या कहा?
समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) जुगेशिंदर सिंह ने कहा कि गूगल के नेतृत्व वाला यह परिसर अडाणी एंटरप्राइजेज और एजकॉनेक्स के संयुक्त उद्यम (JV) अडाणी कॉनेक्स के लिए एक बड़ा विस्तार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा, "सिर्फ गूगल ही नहीं, कई कंपनियां हमारे साथ काम करना चाहेंगी, खासकर जब डाटा सेंटर की क्षमता गीगावाट या उससे ज्यादा हो जाए।" गौतम अडाणी और मुकेश अंबानी दोनों ही भारत में डाटा सेंटर निर्माण में तेजी से निवेश कर रही हैं।
योजना
डाटा सेंटर्स में गूगल का भारी निवेश
गूगल ने इस साल वैश्विक स्तर पर डाटा सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 85 अरब डॉलर (करीब 7,565 अरब रुपये) का निवेश किया है। AI वर्कलोड के लिए बुनियादी ढांचा बनाने की होड़ में लगी कई वैश्विक दिग्गजों में से एक है। कंपनी के भारत विस्तार के लिए विशाखापट्टनम डाटा सेंटर परिसर में 1 गीगावाट बिजली क्षमता के साथ परिचालन शुरू करेगी। इससे यह एशिया में इस तरह की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक बन जाएगा।