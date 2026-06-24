अडाणी समूह ने वित्त वर्ष 2026 में किया रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश बिज़नेस Jun 24, 2026

अडाणी समूह ने अपनी सालाना आम बैठक (AGM) में बताया कि उसने वित्त वर्ष 2026 में 1.5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का निवेश किया, जो अब तक का सबसे ज्यादा सालाना पूंजीगत निवेश है।

यह भारत में निजी क्षेत्र के कुल निवेश का 30 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा है। समूह ने यह भी जानकारी दी कि कई वैश्विक चुनौतियों और 'असाधारण जांच' का सामना करने के बाद भी वे ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, हवाई अड्‌डों, डिजिटल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम क्षेत्रों में अपना विस्तार लगातार जारी रखे हुए हैं।