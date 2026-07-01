अडाणी ग्रीन एनर्जी बनी 20GW ग्रीन एनर्जी क्षमता हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी

2030 तक 50GW क्षमता हासिल करने का लक्ष्य

AGEL के पोर्टफोलियो में सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इनके साथ ही कंपनी के पास बैटरी स्टोरेज की सुविधा भी है, जिससे सूरज की रोशनी न होने पर भी बिजली की आपूर्ति जारी रहती है।

फिलहाल कंपनी के पास 14.2GW सोलर, 2.7GW विंड और 3.3GW हाइब्रिड क्षमता है। इसके अलावा 3.55GWh की बैटरी स्टोरेज भी मौजूद है।

हालांकि, कंपनी का लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उसका इरादा है कि वित्त वर्ष 2027 तक बैटरी स्टोरेज में 10GWh का इजाफा किया जाए। अगले 5 सालों में इसकी कुल बैटरी स्टोरेज क्षमता को 50GWh तक पहुंचाया जाएगा।

यह सब 2030 तक कुल 50GW की क्षमता हासिल करने के AGEL के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। इसने अपना यह सफर 2016 में शुरू किया था। आज चीन के बाहर यह रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में गिनी जाती है।