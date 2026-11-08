अडाणी एंटरप्राइजेज 2 साल तक खर्च करेगी सालाना 40,000 करोड़ रुपये

यह कदम दिखाता है कि अडाणी अब केवल नए प्रोजेक्ट्स बनाने से आगे बढ़कर उन्हें मुनाफ़ेदार बनाने पर ध्यान दे रही है। ऐसा लग रहा है कि यह रणनीति काम कर रही है। सितंबर तक कंपनी का छमाही मुनाफा (EBITDA) 56 फीसदी बढ़कर 11,958 करोड़ रुपये हो गया है।

इसमें खासकर हवाई अड्डों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा, जहां यात्रियों की संख्या 2.13 करोड़ तक पहुंच गई और मुनाफा भी 55 फीसदी बढ़ गया।

इसके अलावा, उनकी कंपनी अडाणीकॉननेक्स ने डाटा सेंटर की क्षमता बढ़ाई है और गुजरात में उनका विशाल PVC कॉम्प्लेक्स भी 60 फीसदी पूरा हो चुका है।