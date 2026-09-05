XDOF को मिली 1.2 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर फंडिंग

XDOF ने बहुत तेजी से तरक्की की है। कंपनी का सालाना राजस्व 5 करोड़ डॉलर (करीब 475 करोड़ रुपये) के करीब पहुंच गया है। फिलहाल यह 20 ग्राहकों के साथ काम कर रही है, जिनमें कई बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैब भी शामिल हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए कंपनी दुनियाभर से टेलीऑपरेटर और डाटा कलेक्टर की भर्ती कर रही है।

कंपनी का मुख्य विचार गेलो नाम का एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर लोग दूर बैठकर रोबोट को चलाते हैं, ताकि असली दुनिया का ट्रेनिंग डाटा तैयार हो सके।

वर्तमान में रोबोटिक्स के क्षेत्र में ऐसे डाटा की बहुत बड़ी कमी है। इसके अलावा, XDOF ने UC बर्कले की AI रिसर्च लैब के साथ हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर ABC नाम का एक डेटासेट लॉन्च करने वाले हैं, जो रोबोट के लिए अब तक का सबसे बड़ा और अच्छी गुणवत्ता का डेटासेट बन सकता है।