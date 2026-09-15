जाति-लिंग भेदभाव के आरोपों के मामले में एक्सेंचर ने किया समझौता

यह मामला केवल एक्सेंचर तक ही सीमित नहीं है। डेलॉयट और IBM जैसी बड़ी कंसल्टिंग कंपनियों को भी इसी तरह की जांच से गुजरना पड़ा है और उन्होंने भी करोड़ों डॉलर देकर मामले निपटाए हैं।

सरकार DEI से जुड़ी पहलों पर लगातार दबाव बना रही है, जिसकी वजह से कई कंपनियां अब काम की जगह पर विविधता लाने के अपने तरीकों पर दोबारा सोच रही हैं।

एक्सेंचर ने बताया कि वह इस समीक्षा में पूरा सहयोग कर रही है और अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है।