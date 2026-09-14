पढ़ाई में AI का उपयोग करने के लिए ABP ने योलर्न के साथ की साझेदारी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) स्नातकों ने YoLearn.ai को शुरू किया था। ABP और योलर्न के संयुक्त नेटवर्क के तहत यह प्लेटफॉर्म पहले से ही 25,000 स्कूलों के करीब 10 करोड़ छात्रों तक अपनी पहुंच बना चुका है। उनका यह वॉयस-फर्स्ट प्लेटफॉर्म अंग्रेजी, हिंदी या किसी भी 22 भारतीय भाषाओं में काम करता है।

यह शिक्षकों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) और राज्य बोर्डों के छात्रों के लिए पाठ योजना बनाने और उनका मूल्यांकन करने में भी सहायता देता है। ABP के साथ आने से उनके AI टूल्स 2026-27 के शैक्षणिक वर्ष से और भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध होंगे।