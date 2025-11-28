घर बैठे बदल सकेंगे आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर, UIDAI पेश करेगी नया फीचर

घर बैठे बदल सकेंगे आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर, UIDAI पेश करेगी नया फीचर
क्या है खबर?
आधार कार्ड धारक जल्द ही घर बैठे अपने आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आसानी से अपडेट कर सकेंगे और उन्हें किसी सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI आधार ऐप में नया फीचर जोड़ने जा रही है, जिससे मोबाइल नंबर बदलना पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। अभी लोग नंबर बदलने के लिए आधार सेंटर जाकर लंबी लाइन में लगते हैं, लेकिन नया सिस्टम पूरे प्रोसेस को स्मार्टफोन पर ले आएगा और इसे बेहद आसान बना देगा।
अपडेट
OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से होगा नंबर अपडेट
UIDAI के मुताबिक, नया फीचर 2 स्टेप में काम करेग, पहले मोबाइल पर OTP आएगा और फिर आधार ऐप फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पहचान की पुष्टि करेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट हो जाएगा। इस नए सिस्टम में न कोई फॉर्म भरने की जरूरत होगी, न किसी दस्तावेज की फोटो ले जानी पड़ेगी। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए राहत देगी, जिन्हें स्वास्थ्य, दूरी या समय के कारण आधार सेंटर जाना मुश्किल पड़ता था।
अपील
ऐप पहले से डाउनलोड करने की अपील
UIDAI ने कहा है कि यह सुविधा जल्द ही आधार ऐप में उपलब्ध होगी और यूजर्स से ऐप पहले से डाउनलोड करके रखने की अपील की है। आधार ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर मौजूद है। फीचर लाइव होने के बाद, यूजर्स अपने आधार नंबर, नया मोबाइल नंबर और फेस ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करने वाला फोन इस्तेमाल करके कुछ ही मिनट में नंबर बदल सकेंगे। इस सुविधा से करोड़ों लोगों का काम और तेज और आसान हो जाएगा।