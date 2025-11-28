घर बैठे बदल सकेंगे आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर

घर बैठे बदल सकेंगे आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर, UIDAI पेश करेगी नया फीचर

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:44 pm Nov 28, 202506:44 pm

क्या है खबर?

आधार कार्ड धारक जल्द ही घर बैठे अपने आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आसानी से अपडेट कर सकेंगे और उन्हें किसी सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI आधार ऐप में नया फीचर जोड़ने जा रही है, जिससे मोबाइल नंबर बदलना पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। अभी लोग नंबर बदलने के लिए आधार सेंटर जाकर लंबी लाइन में लगते हैं, लेकिन नया सिस्टम पूरे प्रोसेस को स्मार्टफोन पर ले आएगा और इसे बेहद आसान बना देगा।