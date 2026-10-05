हुआवे ने 5G और AI पेटेंट के लिए क्वालकॉम से किया पेटेंट लाइसेंस समझौता

यह समझौता पूरा होने के बाद हुआवे के पेटेंट लाइसेंसिंग समझौतों का कुल मूल्य 6.9 अरब डॉलर (करीब 650 अरब रुपये) से भी ऊपर जा सकता है।

2019 में जब अमेरिकी ट्रेड प्रतिबंधों के कारण हुआवे के लिए हालात मुश्किल हुए, तब कंपनी ने अपनी रिसर्च पर दोगुना निवेश किया और पेटेंट से कमाई बढ़ाने पर ध्यान दिया।

इस तरह के सौदे साफ दिखाते हैं कि हुआवे बदलते वैश्विक बाजार में मजबूत बने रहने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी और पेटेंट का कैसे फायदा उठा रहा है।