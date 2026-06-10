अमेरिका-ईरान के बीच ताजा तनाव से कोस्पी में 3.6 फीसदी की गिरावट बिज़नेस Jun 10, 2026

दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स बुधवार (10 जून) को 3.6 फीसदी लुढ़क गया। इसकी मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच पैदा हुए ताजा तनाव के चलते बड़ी चिप कंपनियों के शेयरों में आई भारी गिरावट थी।

इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स की मांग के चलते बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन सोमवार को 8.3 फीसदी की बड़ी गिरावट के ठीक बाद इस सप्ताह हुई यह बिकवाली साफ दर्शाती है कि यह इंडेक्स इन बड़ी टेक कंपनियों पर कितना निर्भर है।