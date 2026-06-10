अमेरिका-ईरान के बीच ताजा तनाव से कोस्पी में 3.6 फीसदी की गिरावट
दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स बुधवार (10 जून) को 3.6 फीसदी लुढ़क गया। इसकी मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच पैदा हुए ताजा तनाव के चलते बड़ी चिप कंपनियों के शेयरों में आई भारी गिरावट थी।
इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स की मांग के चलते बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन सोमवार को 8.3 फीसदी की बड़ी गिरावट के ठीक बाद इस सप्ताह हुई यह बिकवाली साफ दर्शाती है कि यह इंडेक्स इन बड़ी टेक कंपनियों पर कितना निर्भर है।
सैमसंग, SK हाइनिक्स के शेयर गिरे
कोस्पी में आधे से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स के शेयर 5 फीसदी तक लुढ़क गए। इनके गिरने से निवेशकों में डर पैदा हो गया कि कहीं AI चिप्स को लेकर महीनों से चल रही चर्चा के बाद ये शेयर पहले से ही ज्यादा महंगे तो नहीं हो गए थे।
इसके साथ ही इन कंपनियों से जुड़े लीवरेज्ड ETFs ने बाजार में और अस्थिरता ला दी, जिससे उतार-चढ़ाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।