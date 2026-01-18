अगले सप्ताह 4 नए IPO देंगे दस्तक, 7 कंपनियां होंगी सूचीबद्ध

कीमत

कितनी है नए IPOs की कीमत?

शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज के IPO की कीमत 1,907.27 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये के 8.06 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू और 907.27 करोड़ रुपये के 7.32 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है। इसका मूल्य 118-124 रुपये/शेयर के बीच निर्धारित है। डिजीलॉजिक सिस्टम्स IPO 20 जनवरी को खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा। इसकी कीमत 98 से 104 रुपये प्रति शेयर निर्धारित की गई है। KRM आयुर्वेद 128-135 रुपये/शेयर कीमत पर 21 जनवरी को निर्गम पेश करेगी।