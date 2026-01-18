अगले सप्ताह 4 नए IPO देंगे दस्तक, 7 कंपनियां होंगी सूचीबद्ध
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में अगला सप्ताह काफी हलचल भरा रहने की पूरी संभावना है। इस दौरान 4 नए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) दस्तक देंगे, जिनमें से एक मेनबोर्ड में और 3 लघु और मध्यम उद्यम (SME) सेगमेंट में सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। मेनबोर्ड सेगमेंट में शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का IPO मंगलवार (20 जनवरी) को खुलेगा। SME सेगमेंट में डिजीलॉजिक सिस्टम्स, KRM आयुर्वेद और शायोना इंजीनियरिंग का IPO अगले सप्ताह बिडिंग के लिए खुलेंगे।
कीमत
कितनी है नए IPOs की कीमत?
शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज के IPO की कीमत 1,907.27 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये के 8.06 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू और 907.27 करोड़ रुपये के 7.32 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है। इसका मूल्य 118-124 रुपये/शेयर के बीच निर्धारित है। डिजीलॉजिक सिस्टम्स IPO 20 जनवरी को खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा। इसकी कीमत 98 से 104 रुपये प्रति शेयर निर्धारित की गई है। KRM आयुर्वेद 128-135 रुपये/शेयर कीमत पर 21 जनवरी को निर्गम पेश करेगी।
लिस्टिंग
ये कंपनियां होंगी बाजार में सूचीबद्ध
शायोना इंजीनियरिंग का निर्गम 22 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 27 जनवरी को बंद होगा। इसकी कुल राशि 14.86 करोड़ रुपये है और इसमें पूरी तरह से 0.10 करोड़ इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल है। IPO के लिए शेयर की मूल्य सीमा 140-144 रुपये/शेयर के बीच तय की गई है। नए इश्यू के अलावा भारत कोकिंग कोल, अमागी मीडिया लैब्स, डेफ्रेल टेक्नोलॉजीज, अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स, नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज, इंडो SMC और GRE रिन्यू एनर्टेक का IPO सूचीबद्ध होगा।