बंद होने के बाद अभी भी चलन में हैं 2,000 रुपये के नोट, RBI का खुलासा

क्या है खबर?

भारतीय बाजार में बंद किए जाने के बाद अभी भी 5,817 करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट प्रचलन में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसका खुलासा किया है। केंद्रीय बैंक ने 19 मई, 2023 को इन नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा और उनकी वापसी या विनिमय की सुविधा के लिए बाद में किए गए उपायों के बावजूद इन उच्च मूल्य वाले नोटों का एक छोटा-सा हिस्सा जनता के पास बचा हुआ है।