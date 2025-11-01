बंद होने के बाद अभी भी चलन में हैं 2,000 रुपये के नोट, RBI का खुलासा
क्या है खबर?
भारतीय बाजार में बंद किए जाने के बाद अभी भी 5,817 करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट प्रचलन में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसका खुलासा किया है। केंद्रीय बैंक ने 19 मई, 2023 को इन नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा और उनकी वापसी या विनिमय की सुविधा के लिए बाद में किए गए उपायों के बावजूद इन उच्च मूल्य वाले नोटों का एक छोटा-सा हिस्सा जनता के पास बचा हुआ है।
वापस
कितने नोट आ चुके हैं वापस?
RBI की ओर से इन्हें वापस लेने के फैसले के बावजूद 2,000 रुपये के नोट अभी भी वैध मुद्रा माने जाते हैं। केंद्रीय बैंक के बयान के अनुसार, 19 मई, 2023 को प्रचलन में इन नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। 31 अक्टूबर, 2025 तक यह घटकर 5,817 करोड़ रुपये रह गया है। जानकारी के अनुसार, अब तक 98.37 फीसदी नोट वापस कर दिए गए हैं, यानि अभी भी 1.5 फीसदी से अधिक नोट बाजार में हैं।
सुविधा
कहां दी गई है बदलने की सुविधा?
रिजर्व बैंक 19 मई, 2023 से अपने 19 निर्गम कार्यालयों में 2,000 रुपये के बैंक नोट बदलने की सुविधा प्रदान कर रहा है। 9 अक्टूबर, 2023 से इन कार्यालयों ने व्यक्तियों या संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए इन नोटों को स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है। आम लोग किसी भी डाकघर से इन नोटों को RBI के किसी भी निर्गम कार्यालय में अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए भेज सकते हैं।