यांगवांग U9 एक्सट्रीम ने हासिल की 496 किमी/घंटा की गति, बनी सबसे तेज प्रोडक्शन कार
क्या है खबर?
चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD के लग्जरी सब-ब्रांड यांगवांग की U9 एक्सट्रीम हाइपरकार ने नई वैश्विक उत्पादन-कार टॉप-स्पीड रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसने जर्मनी के ऑटोमोटिव टेस्टिंग पापेनबर्ग टेस्ट ट्रैक पर 496.22 किमी/घंटे की अधिकतम गति हासिल की है। यांगवांग U9 एक्सट्रीम 14 सितंबर को अपने पिछले इलेक्ट्रिक वाहन मानक और सबसे तेज पेट्रोल मॉडल की 490.484 किमी/घंटे की अधिकतम गति को पार करते हुए दुनिया की सबसे तेज कार बन गई।
मॉडल
U9 में किए गए हैं कई बदलाव
इंजीनियरिंग में यह उपलब्धि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक नया मानक स्थापित करती है, जो शून्य उत्सर्जन के साथ बेजोड शक्ति और गति का संयोजन करती है। मूल रूप से U9 ट्रैक/स्पेशल एडिशन के नाम से जानी जाती है और अब आधिकारिक तौर पर यंगवांग U9 एक्सट्रीम के रूप में इसकी पुष्टि हो चुकी है। यह सबसे तेज कार चीन में वर्तमान में बिक्री के लिए उपलब्ध U9 की मौजूदा तकनीकी संरचना को अपनाती है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं।
पावर
गाड़ी का पावरट्रेन कितना देता है पावर?
U9 एक्सट्रीम की जबरदस्त टॉप स्पीड के पीछे एक अहम वजह इसकी उच्च शक्ति है। इसमें 4 इलेक्ट्रिक मोटर हैं, जो मिलकर 2,978hp की पावर पैदा करती हैं और सामान्य U9 के पावर 1,288hp के दोगुने से भी ज्यादा है। यह 1,200-वोल्ट प्लेटफॉर्म वाली पहली प्रोडक्शन कार भी है और इसमें BYD के बाकी सभी मॉडल्स की तुलना में काफी सघन बैटरियां हैं। इसकी सिर्फ 30 गाड़ियों का उत्पादन किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी कीमत घोषित नहीं की है।