ट्रायम्फ अगले साल 350cc बाइक्स लॉन्च करेगी (तस्वीर: एक्स/@IndiaTriumph)

ट्रायम्फ अगले साल लॉन्च करेगी 350cc बाइक्स, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

ट्रायम्फ अगले साल मार्च की शुरुआत में भारत में 350cc बाइक्स की नई रेंज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह कदम नए GST बदलावों के अनुरूप है। कंपनी को नए GST स्लैब का सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि इसकी सभी बाइक्स वर्तमान में 350cc से ज्यादा क्षमता की हैं। सरकार ने 350cc तक की बाइक्स पर टैक्स 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया, जबकि बड़ी बाइक्स पर बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है।