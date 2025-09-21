ट्रायम्फ अगले साल लॉन्च करेगी 350cc बाइक्स, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
ट्रायम्फ अगले साल मार्च की शुरुआत में भारत में 350cc बाइक्स की नई रेंज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह कदम नए GST बदलावों के अनुरूप है। कंपनी को नए GST स्लैब का सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि इसकी सभी बाइक्स वर्तमान में 350cc से ज्यादा क्षमता की हैं। सरकार ने 350cc तक की बाइक्स पर टैक्स 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया, जबकि बड़ी बाइक्स पर बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है।
पावरट्रेन
कैसा होगा इन बाइक्स का पावरट्रेन?
आगामी 350cc प्लेटफॉर्म ट्रायम्फ की भारत में निर्मित स्पीड, स्क्रैम्बलर और T4 को पावर देगा। नए मॉडल्स के अगले 6-8 महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद है। इनमें बिल्कुल नया 350cc इंजन नहीं मिलेगा। यह 400cc सिंगल-सिलेंडर इंजन होगा, जो मौजूदा लाइनअप में इस्तेमाल होता है। 350cc इंजन कम बोर का इस्तेमाल करेगा, जबकि वॉल्यूम कम करने के लिए स्ट्रोक को बरकरार रखा जाएगा। 89mm बोर को घटाकर 83mm किया जा सकता है, जिससे इंजन की क्षमता 349cc हो जाएगी।
असर
400cc बाइक्स की बिक्री पर पड़ेगा असर
बोर में कमी से इंजन के कैरेक्टर में थोड़ा बदलाव आएगा। कम ओवर-स्क्वायर डिजाइन, कम और मध्यम श्रेणी में टॉर्क का एक अधिक अनुकूल और अधिक उपयोगी वितरण प्रदान कर सकता है। इससे इंजन के कुल पावर के आंकड़े स्वाभाविक रूप से कम होंगे। नई GST दरें लागू होने के बाद 400cc रेंज की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे इनकी बिक्री प्रभावित होगी। ऐसे में इन्हें केवल निर्यात के लिए रखा जाएगा और भारत में आगामी 350cc मॉडल इनकी जगह लेंगे।