यामाहा 11 नवंबर को लॉन्च करेगी XSR 155, टेस्टिंग में दिखी झलक
क्या है खबर?
यामाहा 11 नवंबर को भारत में नया मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह XSR 155 या एनमैक्स 155 हो सकता है। इनमें से यामाहा XSR 155 को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके लॉन्च होने की संभावना ज्यादा है। यह आधुनिक-रेट्रो रोडस्टर R15 V4 प्लेटफॉर्म पर आधारित है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि इस मोटरसाइकिल के साथ भारत मोबिलिटी एक्सपो में प्रदर्शित एनमैक्स 155 मैक्सी स्कूटर भी लॉन्च किया जा सकता है।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस होगी बाइक
यामाहा XSR 155 की सामने आई तस्वीरों से पता चला है कि नियो-रेट्रो डिजाइन के साथ मोटरसाइकिल में एक गोल LED हेडलैंप, सीधा राइडिंग पोस्चर, टियर ड्रॉप आकार का फ्यूल टैंक और फ्लैट सीट होगी। लेटेस्ट बाइक में सस्पेंशन के लिए आगे USD टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे मोनो-शॉक यूनिट, 17-इंच के अलॉय व्हील्स, ड्यूल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा गोलाकार LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, लेकिन टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कनेक्टेड फीचर शायद नहीं मिलेंगे।
पावरट्रेन
ऐसा होगा मोटरसाइकिल का इंजन
XSR 155 बाइक को 155cc लिक्विड-कूल्ड, VVA- लैस मोटर वाला इंजन मिलेगा, जो 18.5PS की पावर और 14Nm का टॉर्क प्रदान करता है। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच की भी सुविधा दी है। GST दरों में कटौती के चलते इसकी कीमत R15 V4 से कम रहने की संभावना है, जो अब घटकर 1.74 लाख रुपये रह गई है। एनमैक्स 155 स्कूटर लॉन्च किया जाता है तो कीमत एरोक्स 155 की 1.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास रहने की संभावना है।