यामाहा XSR 155 भारत में 11 नवंबर को लॉन्च की जा सकती है (तस्वीर: एक्स/@kaku2_S_wish)

यामाहा 11 नवंबर को लॉन्च करेगी XSR 155, टेस्टिंग में दिखी झलक

क्या है खबर?

यामाहा 11 नवंबर को भारत में नया मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह XSR 155 या एनमैक्स 155 हो सकता है। इनमें से यामाहा XSR 155 को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके लॉन्च होने की संभावना ज्यादा है। यह आधुनिक-रेट्रो रोडस्टर R15 V4 प्लेटफॉर्म पर आधारित है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि इस मोटरसाइकिल के साथ भारत मोबिलिटी एक्सपो में प्रदर्शित एनमैक्स 155 मैक्सी स्कूटर भी लॉन्च किया जा सकता है।