यामाहा ने भारत में लॉन्च किया अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06, जानिए कितनी है रेंज

क्या है खबर?

यामाहा ने भारत में अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06 को लॉन्च कर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। स्कूटर केवल एक ही ब्लूइश व्हाइट रंग में उपलब्ध होगा। यामाहा EC-06 की प्रमुख विशेषता इसकी 169 किलोमीटर की प्रमाणित रेंज है, जो इसे सबसे अधिक रेंज वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में शामिल करती है। इसे सामान्य घरेलू सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है और पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 8 घंटे लगते हैं।