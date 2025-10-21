गाड़ी में क्यों होनी चाहिए फॉलो मी होम लाइट्स? जानिए इसके फायदे 

गाड़ियों में कई ऐसे फीचर मिलते हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। ऐसे में नई कार खरीदते समय वो निर्णय नहीं ले पाते कि उस सुविधा को प्राथमिकता दी जाए या नहीं। फॉलो मी होम लाइट्स एक ऐसा फीचर है। यह आपकी कार पार्क करने और उसे लॉक करने के बाद एक अस्थायी रोशनी प्रदान करता है और आपके दूर जाते समय रास्ता दिखाता है। आइये जानते हैं कार में यह फीचर कैसे काम करता है।

फॉलो मी होम लाइट्स क्या होती हैं फॉलो मी होम लाइट्स? फॉलो मी होम लाइट्स असल में आपकी कार की हेडलाइट्स (लो बीम या डिप्ड बीम) होती हैं, जो इंजन बंद करने और गाड़ी लॉक करने के बाद भी एक पूर्व-निर्धारित अवधि तक जलती रहती हैं। यह अस्थायी लाइट आपकी कार से घर के दरवाजे तक अच्छी रोशनी वाला रास्ता प्रदान करती है, जिससे सुरक्षा और सुविधा बढ़ती है। खासकर कम रोशनी वाले वातावरण में या रात में यह फीचर बहुत उपयोगी साबित होता है।

तरीका ऐसे काम करती हैं ये लाइट्स आप इग्निशन बंद कर चाबी निकालते हैं तो सिस्टम सक्रिय हो जाता है, लेकिन कार लॉक करने से पहले आपको हेडलाइट्स को कुछ देर के लिए फ्लैश करना पड़ता है। यह क्रिया BCM को 'फॉलो मी होम' फंक्शन को एक्टिव करने का संकेत देती है। इसके बाद यह 15 सेकेंड से लेकर एक मिनट या उससे अधिक समय तक का टाइमर सेट करता है। इसके बाद लाइट इतने समय तक चालू रहती है और बाद में बंद हो जाती है।