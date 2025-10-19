कार में क्यों लगवाना चाहिए पडल लैंप? जानिए इसके फायदे 

तरीका

कैसे काम करता है पडल लैंप?

जब चालक चाबी के फॉब या दरवाजे के हैंडल बटन का उपयोग करके कार को अनलॉक करते हैं या कोई भी दरवाजा खोला जाता है और कुछ कारों में एक निश्चित दायरे में चाबी के फॉब का पता चलने पर लैंप जल सकते हैं। एक बार एक्टिव होने पर पडल लैंप नीचे की ओर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिससे दरवाजे के नीचे की जमीन रोशन हो जाती है। दरवाजे बंद होने पर लैंप कुछ सेकेंड बाद बंद हो जाते हैं।