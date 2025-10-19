कार में क्यों लगवाना चाहिए पडल लैंप? जानिए इसके फायदे
क्या है खबर?
वर्तमान में कार निर्माता गाड़ियाें में नए-नए फीचर्स की पेशकश कर रही हैं, जो आराम के साथ सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। पडल लैंप एक ऐसी ही सुरक्षा सुविधा है, जो दरवाजों के नीचे जमीन को रोशनी प्रदान करते हैं। ये लैंप कार के साइड मिरर या दरवाजे के पैनल के नीचे लगे छोटे लैंप होते हैं। आइये जानते हैं कार में पडल लैंप फीचर कैसे काम करता है और इसका क्या फायदा होता है।
तरीका
कैसे काम करता है पडल लैंप?
जब चालक चाबी के फॉब या दरवाजे के हैंडल बटन का उपयोग करके कार को अनलॉक करते हैं या कोई भी दरवाजा खोला जाता है और कुछ कारों में एक निश्चित दायरे में चाबी के फॉब का पता चलने पर लैंप जल सकते हैं। एक बार एक्टिव होने पर पडल लैंप नीचे की ओर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिससे दरवाजे के नीचे की जमीन रोशन हो जाती है। दरवाजे बंद होने पर लैंप कुछ सेकेंड बाद बंद हो जाते हैं।
फायदा
ये हैं इस फीचर के फायदे
पडल लैंप जमीन को रोशन करके सुरक्षा में सुधार करते हैं, जिससे गाड़ी में प्रवेश करते या बाहर निकलते समय अंधेरे या कम रोशनी वाली जगह पर किसी गड्ढे या असमान सतह पर गिरने का खतरा नहीं रहता। साथ ही लैंप की रोशनी गाड़ी का लुक भी बेहतर बनाते हैं। आप इसे ऑफ्टरमार्केट एक्सेसरीज के तौर पर लगवा सकते हैं, जिसमें LED लाइटें, वायरिंग, माउंटिंग हार्डवेयर शामिल होते हैं। कुछ गाड़ियों में इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा जटिल हो सकता है।