इंडिया बाइक वीक 2025 का आयोजन अब 19-20 दिसंबर को होगा (तस्वीर: एक्स/@HeroMotoCorp)

इंडिया बाइक वीक 2025 की बदली तारीख, जानिए कब होगा आयोजन

क्या है खबर?

इंडिया बाइक वीक (IBW) 2025 का आयोजन अब 19-20 दिसंबर को गोवा में होगा। पहले यह आयोजन 12-13 दिसंबर को होना निर्धारित किया गया था। 13 दिसंबर को गोवा में आम चुनावों की घोषणा के साथ आयोजकों को इस आयोजन को पुनर्निर्धारित करने के लिए कहा गया। यह IBW का 12वां संस्करण होगा और देश-विदेश के मोटरसाइकिल चालकों के लिए रोमांचक आयोजन साबित होगा। इसमें मोटरसाइकिल्स का अनावरण, कस्टम बाइक प्रदर्शन, स्टंट शो, डर्ट डैश ट्रैक, फ्लैट ट्रैकिंग शामिल होगी।