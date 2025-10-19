इंडिया बाइक वीक 2025 की बदली तारीख, जानिए कब होगा आयोजन
क्या है खबर?
इंडिया बाइक वीक (IBW) 2025 का आयोजन अब 19-20 दिसंबर को गोवा में होगा। पहले यह आयोजन 12-13 दिसंबर को होना निर्धारित किया गया था। 13 दिसंबर को गोवा में आम चुनावों की घोषणा के साथ आयोजकों को इस आयोजन को पुनर्निर्धारित करने के लिए कहा गया। यह IBW का 12वां संस्करण होगा और देश-विदेश के मोटरसाइकिल चालकों के लिए रोमांचक आयोजन साबित होगा। इसमें मोटरसाइकिल्स का अनावरण, कस्टम बाइक प्रदर्शन, स्टंट शो, डर्ट डैश ट्रैक, फ्लैट ट्रैकिंग शामिल होगी।
आकर्षण
क्या होगा इस आयोजन का मुख्य आकर्षण?
IBW के कुछ मुख्य आकर्षणों में हार्ले डेविडसन की ओर से आयोजित फ्लैट ट्रैक रेस शामिल है। इसमें राजपूताना कस्टम्स की ओर से निर्मित हार्ले डेविडसन 440X मोटरसाइकिल्स का उपयोग करके एक एकल-स्तरीय रेस आयोजित की जाएगी। यह उत्सव निर्माताओं के लिए अपनी नवीनतम मोटरसाइकिल्स और एक्सेसरीज को प्रदर्शित करने का एक मंच भी होगा। राइडिंग गियर और एक्सेसरीज खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए भी खरीदारी के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं।
म्यूजिक प्रस्तुति
म्यूजिक कलाकार देंगे प्रस्तुति
2025 के आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण जेम्सन IBW बाइक बिल्ड ऑफ होगा, जो शिल्प कौशल और कस्टम डिजाइन का जश्न मनाने वाली एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। भारत के 3 सबसे प्रतिभाशाली कस्टम बिल्डर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन्हें बिल्कुल नई हार्ले डेविडसन 440X मोटरसाइकिल्स प्रदान की जाएंगी। इसमें म्यूजिक कलाकार भी शामिल होंगे, जो मुख्य मंच पर प्रस्तुति देंगे और प्रतिभागियों को खुलकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका देंगे।