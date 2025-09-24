कार में ISOFIX चाइल्ड सीट बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम होती है (तस्वीर: एक्स/@JaMtoka)

बच्चों की सुरक्षा के लिए कार में क्यों जरूरी है ISOFIX चाइल्ड सीट?

क्या है खबर?

बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए कार में कई सारे से‌फ्टी फीचर्स होते हैं, जो सवारियों की सुरक्षा के लिहाज से काफी जरूरी होते हैं। छोटे बच्चों के साथ सफर करने वालों के लिए भी गाड़ी में ISOFIX चाइल्ड सीट की सुविधा दी जाती है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए काफी अहम है। यह पारंपरिक चाइल्ड सीट की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, आसान और आरामदायक हैं। आइए जानें कि ISOFIX चाइल्ड सीट बच्चों के लिए क्यों जरूरी है।