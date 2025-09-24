बच्चों की सुरक्षा के लिए कार में क्यों जरूरी है ISOFIX चाइल्ड सीट?
क्या है खबर?
बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए कार में कई सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जो सवारियों की सुरक्षा के लिहाज से काफी जरूरी होते हैं। छोटे बच्चों के साथ सफर करने वालों के लिए भी गाड़ी में ISOFIX चाइल्ड सीट की सुविधा दी जाती है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए काफी अहम है। यह पारंपरिक चाइल्ड सीट की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, आसान और आरामदायक हैं। आइए जानें कि ISOFIX चाइल्ड सीट बच्चों के लिए क्यों जरूरी है।
ISOFIX
क्या है ISOFIX चाइल्ड शीट?
ISOFIX का मतलब 'इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फिक्स' है। यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो कारों में चाइल्ड सीट लगाने के लिए एक सुरक्षित और आसान तरीका प्रदान करता है। ISOFIX सिस्टम में कार के चेसिस से जुड़े 2 एंकर पॉइंट होते हैं, जिनसे चाइल्ड सीट को मजबूती से जोड़ा जाता है। इन सीटों में 2 धातु की छड़ें (कनेक्टर) होती हैं, जो बच्चों की सीट के आधार से बाहर निकलती हैं। ये संबंधित निचले एंकर पॉइंट्स से सीधे जुड़ती हैं।
फायदे
क्या हैं इस सुविधा के फायदे?
ISOFIX कार की सीट और चेसिस के बीच एक मजबूत कनेक्शन प्रदान करता है, जिससे मूवमेंट कम होता है और पारंपरिक सीटबेल्ट इंस्टॉलेशन की तुलना में दुर्घटना में चोट लगने का जोखिम कम हो जाता है। क्लिक-एंड-लॉक सिस्टम से गलत सीटबेल्ट इंस्टॉलेशन जोखिम नहीं रहता। इनको लगाना और निकालना बेहद आसान है। चाइल्ड सीट ज्यादा आरामदायक होती हैं, क्योंकि वे बच्चों को बेहतर सपोर्ट प्रदान करती हैं। अभिभावकों की उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता को भी दूर करती है।