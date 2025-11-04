मोटरसाइकिल के टायरों में सही एयर प्रेशर रखने से बेहतर माइलेज मिलता है (तस्वीर: फ्रीपिक)

मोटरसाइकिल के टायरों में सही एयर प्रेशर रखना क्यों है जरूरी? जानिए इसके 5 फायदे

क्या है खबर?

मोटरसाइकिल को सही स्थिति में रखने के लिए मरम्मत के साथ-साथ नियमित निगरानी की भी जरूरत होती है। अक्सर, राइडर छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं, जिसके गंभीर परिणाम भी निकलते हैं। एक ऐसी ही भूल अक्सर वे अपनी बाइक के टायर प्रेशर को लेकर कर बैठते हैं। इससे आपको कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए, हर सप्ताह एयर प्रेशर चेक करना जरूरी है। आइये जानते हैं बाइक में टायर प्रेशर को बनाए रखने के 5 फायदे क्या हैं।