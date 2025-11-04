LOADING...
मोटरसाइकिल के टायरों में सही एयर प्रेशर रखने से बेहतर माइलेज मिलता है (तस्वीर: फ्रीपिक)

मोटरसाइकिल के टायरों में सही एयर प्रेशर रखना क्यों है जरूरी? जानिए इसके 5 फायदे 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 04, 2025
06:50 am
क्या है खबर?

मोटरसाइकिल को सही स्थिति में रखने के लिए मरम्मत के साथ-साथ नियमित निगरानी की भी जरूरत होती है। अक्सर, राइडर छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं, जिसके गंभीर परिणाम भी निकलते हैं। एक ऐसी ही भूल अक्सर वे अपनी बाइक के टायर प्रेशर को लेकर कर बैठते हैं। इससे आपको कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए, हर सप्ताह एयर प्रेशर चेक करना जरूरी है। आइये जानते हैं बाइक में टायर प्रेशर को बनाए रखने के 5 फायदे क्या हैं।

माइलेज 

माइलेज पर यह पड़ता है असर 

माइलेज में वृद्धि: सही टायर प्रेशर होने से बाइक में बेहतरीन माइलेज मिलता है। कम प्रेशर होने पर टायर का सड़क पर संपर्क बढ़ जाता है। इससे इंजन को गति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इंजन पर लोड बढ़ने से माइलेज कम हो जाएगा। बेहतर पकड़: पर्याप्त हवा होने पर टायर सड़क पर सही पकड़ बना पाते हैं। सही ग्रिप मिलने से सवारी मजेदार होने के साथ-साथ सुरक्षित भी होगी।

ब्रेकिंग 

सही प्रेशर से ब्रेकिंग में होता है फायदा 

बेहतर ब्रेकिंग: एयर प्रेशर सही होने पर टायरों को सड़क पर अच्छी पकड़ मिलती है तो ब्रेकिंग सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है। टायर लाइफ लंबी: सही एयर प्रेशर से टायर की उम्र बढ़ सकती है, जबकि कम दबाव से ये समय से पहले ही घिस सकते हैं। पंक्चर जोखिम: टायर प्रेशर की नियमित जांच करने से आपको पंक्चर या अन्य समस्याओं का पता लगाने में मदद मिल सकती है। यह पंक्चर की संभावना को भी कम करता है।