सर्दी में कार के लिए खरीद लें ये एक्सेसरीज, आरामदायक हो जाएगी ड्राइविंग 

सर्दी के मौसम में धुंध-कोहरा और बर्फबारी देखने को मिलती है, जिसमें कार चलाना आसान नहीं होता है। खासकर उत्तर भारत में जहां तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। सड़कों पर बर्फ जम जाती है, जिस पर हल्की-सी चूक से आपकी कार कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। कुछ एक्सेसरीज ठंड में कार ड्राइविंग को कुछ हद तक आरामदायक और सुरक्षित बना सकती हैं। आइये जानते हैं सर्दियों में कार के लिए कौनसी एक्सेसरीज लेना जरूरी है।

दृश्यता इस एक्सेसरीज से मिलती है बेहतर दृश्यता विंडशील्ड वाइपर: ठंड के मौसम के हिसाब से विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड गाड़ी की विंडशील्ड को साफ और दाग-धब्बों से मुक्त रखने में मदद करेगा। इसके अलावा सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले वाइपर ब्लेड भी दृश्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। स्टीयरिंग व्हील कवर: स्टीयरिंग व्हील कवर का उपयोग करके आप अपने हाथों को गर्म रख सकते हैं। इससे व्हील पर पकड़ अच्छी रहती है। फ्लोर मैट: अच्छा फ्लोर मैट सर्दी में कीचड़, बर्फ और खारेपन से सुरक्षा प्रदान करता है।

बर्फ बर्फ पिघलाने में काम आता है यह उपकरण पोर्टेबल हीटर: यह विंडशील्ड पर जमा बर्फ को पिघलाने और केबिन को फटाफट गर्म करने में सहायक होता है। टॉर्च: आपात स्थिति में कार में यह एक जरूरी चीज है। यह टायर बदलते समय या कोई दूसरी परेशानी आने पर उपयोगी होती है। बॉडी कवर: आपकी कार को बर्फबारी और कोहरे के दौरान साफ रखने में मदद करता है। खिड़की का सनशेड: एक्सेसरीज पाले और बर्फ से मुक्त रखने में मदद कर सकता है।

टायर खास टायर रोकते हैं हादसे विंटर टायर: ये टायर बर्फ और गीली सड़क पर बेहतरीन पकड़ और हैंडलिंग प्रदान करते हैं। इससे हादसे की संभावना कम रहती है। स्नो चेन: यह गाड़ी को बर्फ में फंसने से रोकती है। इंजन ब्लॉक हीटर: यह ठंडे इंजन को गर्म रखकर स्टार्ट में आने वाली दिक्कत को देर कर उसका जीवनकाल बढ़ाता है। रिमोट स्टार्ट: यह दूर से अपनी कार स्टार्ट करने की सुविधा देता है, ताकि आप बैठने से पहले ही उसे गर्म कर सकें।