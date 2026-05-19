चलती कार में एंड्रॉयड ऑटो या ऐपल कारप्ले को फोन से कनेक्ट नहीं किया जा सकता

चलती कार में एंड्रॉयड ऑटो या ऐपल कारप्ले से फोन क्यों नहीं होता कनेक्ट? जानिए वजह

क्या है खबर?

आधुनिक कारों में एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले स्मार्टफोन के अनुभव को डैशबोर्ड तक लाने का एक सहज तरीका प्रदान करते हैं। दोनों ही चालकों को स्मार्टफोन को इंफोटेनमेंट सिस्टम से जोड़कर म्यूजिक, नेविगेशन और हैंड्स-फ्री कम्यूनिकेशन तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। गाड़ी चलाते समय आपने फोन के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट नहीं होने की समस्या झेली होगी, लेकिन यह पता नहीं होगा ऐसा क्यों होता है? आइये जानते हैं कार ड्राइव करते समय यह समस्या क्यों आती है।