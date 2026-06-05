कार का माइलेज क्यों होने लगता है कम? जानिए 5 बड़े कारण

कार मालिकों की सबसे आम शिकायतों में से एक माइलेज का कम होना है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि पहले अच्छी औसत देने वाली कार अब ज्यादा ईंधन क्यों खर्च कर रही है। इसके पीछे कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। समय पर देखभाल और सही ड्राइविंग आदतों की कमी से ईंधन की खपत बढ़ सकती है। कुछ सामान्य गलतियों पर ध्यान देकर माइलेज को बेहतर बनाए रखना संभव है।

#1 टायर प्रेशर और सर्विस में लापरवाही कार के टायरों में सही हवा न होना माइलेज कम होने का बड़ा कारण माना जाता है। कम हवा होने पर इंजन को वाहन चलाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ईंधन ज्यादा खर्च होता है। इसके अलावा, समय पर सर्विस न करवाने से एयर फिल्टर, इंजन ऑयल और अन्य हिस्सों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। खराब रखरखाव का सीधा असर माइलेज पर पड़ता है। इसलिए नियमित जांच और सर्विस कराना जरूरी माना जाता है।

#2 गलत ड्राइविंग स्टाइल बढ़ाती है खर्च बार-बार तेज एक्सेलरेशन देना और अचानक ब्रेक लगाना भी ईंधन की खपत बढ़ा देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार आक्रामक तरीके से गाड़ी चलाने पर इंजन अधिक ईंधन इस्तेमाल करता है। लंबे समय तक बहुत अधिक गति पर ड्राइविंग करने से भी माइलेज प्रभावित होता है। अगर वाहन को स्थिर गति पर चलाया जाए और अनावश्यक रेस देने से बचा जाए, तो ईंधन की बचत की जा सकती है और कार बेहतर माइलेज दे सकती है।

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