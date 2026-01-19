क्यों सर्दी के कारण गिर जाता है कार का माइलेज? इन तरीकों से होगा बेहतर
क्या है खबर?
देशभर में भीषण सर्दी का दौर जारी है। कम तापमान में कार चलाते हुए कई तरह की परेशानी आ जाती हैं। कई तरह की ड्राइविंग चुनौतियों के साथ-साथ माइलेज कम होने की समस्या भी होती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ठंड के दिनों में कार का माइलेज क्यों कम हो जाता है। आइये जानते हैं सर्दियों में कार का माइलेज गिरने की वजह क्या-क्या हैं और इस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है।
टायर प्रेशर
सर्दी में कम हो जाती है टायर की हवा
टायर में एयर प्रेशर: कार के टायर में सर्दियों के समय हवा सिकुड़ जाती है, जिस कारण सामान्य अवस्था में भी टायर में हवा कम होने लगती है। कम हवा के कारण इंजन को ज्यादा क्षमता से काम करना पड़ता है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है। तापमान का इंजन पर असर: कम तापमान इंजन पर असर डालता है। जब पारा 5-10 डिग्री के आस-पास होता है तो कार को स्टार्ट करने में ज्यादा ईंधन की खपत होती है।
ऑयल
इंजन ऑयल हो जाता है गाढ़ा
इंजन ऑयल की समस्या: कम तापमान में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिसे सामान्य अवस्था में आने के लिए कई किलोमीटर तक कार को चलाना पड़ता है। तब तक इंजन के पार्ट्स तक सही मात्रा में चिकनाई नहीं पहुंच पाती और उनको ज्यादा क्षमता से काम करना होता है। हीटर का उपयोग: सर्दियों लोग AC के साथ हीटर का भी उपयोग करते हैं। डिफॉगर ऑन करने से इंजन पर अतिरिक्त भार आ जाता है, जिससे माइलेज गिरता है।
उपाय
इन तरीकों से सुधार सकते हैं माइलेज
सर्दियों में कार की माइलेज को ठीक करना चाहते हैं तो खुले की जगह कवर्ड पार्किंग में पार्क करना चाहिए। टायर प्रेशर समय-समय पर चेक कराते रहना चाहिए। सही टायर प्रेशर होने से माइलेज बढ़ता है और ड्राइविंग भी सुरक्षित होगी। हीटर, डीफॉगर और अन्य इलेक्ट्रिकल फीचर्स का इस्तेमाल जरूरत के समय ही करना चाहिए। इंजन को धीरे-धीरे गर्म होने दें, इसके बाद स्थिर गति से कार चलाएं। इसके अलावा मौसम के हिसाब से सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें।