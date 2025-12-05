डिस्क ब्रेक से अजीब सी आवाज क्यों आती है और कैसे करें इसे ठीक? 

बाइक या स्कूटर के डिस्क ब्रेक से चूं-चूं की आवाज आना आम बात है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह आवाज ब्रेक सिस्टम में किसी गड़बड़ी, घिसावट या धूल-मिट्टी के जमा होने का संकेत होती है। कई बार नई बाइक में भी यह आवाज शुरुआती दिनों में आती है, लेकिन अगर आवाज लगातार बनी रहे तो यह ब्रेकिंग पर असर डाल सकती है और समय रहते जांच जरूरी हो जाती है।

#1 ब्रेक पैड के घिसने से आती है आवाज सबसे आम कारण ब्रेक पैड का घिस जाना होता है। जब पैड पतले हो जाते हैं तो मेटल डिस्क से रगड़ने लगता है और चूं-चूं की आवाज पैदा होती है। ऐसे में ब्रेकिंग भी कमजोर हो जाती है और डिस्क खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसे ठीक करने के लिए ब्रेक पैड बदलवाना ही सबसे बेहतर तरीका है, जो ज्यादा महंगा भी नहीं होता और तुरंत आवाज खत्म हो जाती है।

#2 डिस्क पर धूल, मिट्टी या जंग जमा होने से आवाज अगर बाइक लंबे समय तक खड़ी रही हो या धूल भरे इलाके में चलाई जाती हो, तो डिस्क पर गंदगी जम जाती है। यह गंदगी पैड से रगड़ खाती है और चूं-चूं की आवाज पैदा करती है। यह समस्या ठीक करने के लिए ब्रेक डिस्क और पैड को साफ करवाना काफी होता है। सर्विस सेंटर पर डिस्क क्लीनर या ब्रेक क्लीनर से सफाई करवाने के बाद आवाज तुरंत कम हो जाती है।

Advertisement