कई बार टोल प्लाजा की मशीन में खराबी के कारण फास्टैग से भुगतान अटक जाता है

फास्टैग में बैलेंस के बाद भी अटक सकता है टोल भुगतान, जानिए क्या हाेते हैं कारण

देश में हाइवे पर टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार लगने से रोकने के लिए फास्टैग से टोल वसूला जाता है। इससे भुगतान करने में लगने वाला समय कम हो जाता है। कई बार फास्टैग में पैसा होने के बावजूद लोगों को भुगतान करने में समस्या आ जाती है। इससे आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आइये जानते हैं फास्टैग से भुगतान नहीं होने की क्या-क्या वजह हो सकती हैं और इस समस्या का समाधान कैसे करें।