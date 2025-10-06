कार में क्यों जरूरी है ऐडॉप्टिव हेडलैंप? फायदे कर देंगे हैरान 

रात में घुमावदार सड़कों और अलग-अलग परिस्थितियों में गाड़ी चलाना चुनौतीपूर्ण होता है। पारंपरिक हेडलाइट्स एक निश्चित क्षेत्र को रोशन करती हैं, जिससे कुछ कोनों पर अंधेरा रह जाता है। ये अलग-अलग गति के अनुकूल नहीं हो पातीं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब कार निर्माता ऐडॉप्टिव हेडलैंप देती हैं, जिसे ऐडॉप्टिव फ्रंट-लाइटिंग सिस्टम (AFS) भी कहा जाता है। आइये जानते हैं ऐडॉप्टिव हेडलैंप कैसे काम करते हैं और इनका क्या फायदा है।

ऐडॉप्टिव हेडलैंप क्या है ऐडॉप्टिव हेडलैंप? ऐडॉप्टिव हेडलैंप एक एडवांस हेडलाइट सिस्टम हैं, जो स्टीयरिंग इनपुट, वाहन की गति और सड़क की स्थिति के आधार पर अपनी दिशा, कभी-कभी अपनी तीव्रता और बीम पैटर्न को भी ऑटोमैटिक रूप से समायोजित कर सकते हैं। हमेशा सीधे आगे की ओर इंगित स्थिर हेडलाइट्स के विपरीत ऐडॉप्टिव सिस्टम कोनों के चारों ओर रोशनी फैलाता है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस तरह ये हैडलैंप रात में सड़क पर अधिकतम रोशनी प्रदान कर ड्राइविंग को सुरक्षित बनाती हैं।

तरीका कैसे काम करते हैं ये हैडलैंप? सिस्टम के स्टीयरिंग एंगल सेंसर यह पता लगाते हैं कि चालक स्टीयरिंग व्हील को कितना घुमा रहा है। जैसे ही चालक मोड़ पर स्टीयरिंग घुमाता है तो हेडलैंप उसी दिशा में घूम जाते हैं। इससे कार के पूरी तरह से मोड़ में प्रवेश करने से पहले ही आगे की सड़क रोशन हो जाती है। गति सेंसर कार के गति के आंकड़ों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करता है कि रोशनी को कितनी दूर तक डाला जाना चाहिए।