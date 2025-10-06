TVS रेडर 125 बूस्ट मोड और ड्यूल-डिस्क के साथ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
TVS मोटर ने अपनी लोकप्रिय रेडर 125 मोटरसाइकिल का सबसे एडवांस वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स और परफॉर्मेंस में सुधार शामिल हैं। नई TVS रेडर अपनी 'विकेड बाय डिजाइन' छवि को और भी बेहतर बनाया है, जिसमें पहले से कहीं ज्यादा तकनीक, परफॉर्मेंस और सुरक्षा शामिल है। यह देश की पहली 125cc मोटरसाइकिल बन गई है, जिसमें बूस्ट मोड, सिंगल-चैनल ABS के साथ ड्यूल-डिस्क ब्रेक और कम्यूटर सेगमेंट में ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) जैसे फीचर्स दिए हैं।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस है रेडर
नई TVS रेडर 125 में स्पोर्टी लुक के लिए मेटैलिक सिल्वर बॉडीवर्क और लाल अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। राइडर्स 2 कनेक्टेड डिस्प्ले विकल्पों में से चुन सकते हैं। 99 से ज्यादा फीचर्स वाला एक फुल TFT क्लस्टर या 85 से ज्यादा फीचर्स वाला एक रिवर्स LCD डिस्प्ले के विकल्प दिए हैं। दोनों ही वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉयस असिस्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल हैंडलिंग और नोटिफिकेशन मैनेजमेंट के साथ TVS स्मार्टकनेक्ट सिस्टम दिया गया है।
कीमत
कितनी है इस बाइक की कीमत?
रेडर में परिष्कृत 125cc, 3-वाल्व इंजन दिया है, जो 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। बूस्ट मोड रेडर को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है, जिससे ओवरटेक के दौरान और ट्रैफिक में तेजी से एक्सीलरेशन में सुधार होता है। यह 6,000rpm पर 11.75Nm का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क देता है। बेहतर ग्रिप और कॉर्नरिंग स्थिरता के लिए चौड़े टायर भी लगाए हैं। इसके फॉलो मी हेडलैम्प्स इग्निशन बंद होने के कुछ देर तक जलते रहते हैं। इसकी कीमत 95,600-93,800 रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।