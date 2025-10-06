TVS रेडर 125 में नया बूस्ट मोड पेश किया गया है (तस्वीर: TVS मोटर)

TVS रेडर 125 बूस्ट मोड और ड्यूल-डिस्क के साथ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

TVS मोटर ने अपनी लोकप्रिय रेडर 125 मोटरसाइकिल का सबसे एडवांस वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स और परफॉर्मेंस में सुधार शामिल हैं। नई TVS रेडर अपनी 'विकेड बाय डिजाइन' छवि को और भी बेहतर बनाया है, जिसमें पहले से कहीं ज्यादा तकनीक, परफॉर्मेंस और सुरक्षा शामिल है। यह देश की पहली 125cc मोटरसाइकिल बन गई है, जिसमें बूस्ट मोड, सिंगल-चैनल ABS के साथ ड्यूल-डिस्क ब्रेक और कम्यूटर सेगमेंट में ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) जैसे फीचर्स दिए हैं।