दुनिया की पहली मोटरसाइकिल जर्मनी में बनाई गई थी

कौनसी थी दुनिया की पहली मोटरसाइकिल? जानिए कितनी थी उसकी रफ्तार

क्या है खबर?

दुनियाभर में आज-कल कम्यूटर से लेकर स्पोर्ट्स और कई तरह की प्रीमियम बाइक्स आ गई हैं। हर महीने भारत में लाखों की तादाद में बिक्री भी होती है। संकरे रास्तों, भीड़भाड़ और ट्रैफिक में बाइक से बेहतर परिवहन साधन नहीं है। कोई आने-जाने के लिए तो कोई हाइवे पर राइडिंग का शौक पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल चलाता है। ऐसे में आपके मन में सवाल खड़ा हो सकता है कि दुनिया की पहली मोटरसाइकिल कौनसी थी और इसे किसने बनाया।