सर्दी में कार के लिए कम चिकनाई वाला ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए (तस्वीर: फ्रीपिक)

सर्दी में कार के लिए कौनसा ऑयल रहता है सही? यहां समझिये

क्या है खबर?

सर्दी के दौरान कार को खास देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि मौसम का असर इसके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। तापमान में गिरावट इंजन का प्रदर्शन भी कमजोर कर देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इंजन ऑयल होता है, जो ठंड की वजह से जमने लगती है। ऐसे में ऑयल की अनदेखी करना इंजन पर भारी भी पड़ सकती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि इस मौसम में किस तरह का इंजन ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए।