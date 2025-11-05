LOADING...
सर्दी में कार के लिए कम चिकनाई वाला ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए (तस्वीर: फ्रीपिक)

सर्दी में कार के लिए कौनसा ऑयल रहता है सही? यहां समझिये 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 05, 2025
09:22 pm
क्या है खबर?

सर्दी के दौरान कार को खास देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि मौसम का असर इसके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। तापमान में गिरावट इंजन का प्रदर्शन भी कमजोर कर देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इंजन ऑयल होता है, जो ठंड की वजह से जमने लगती है। ऐसे में ऑयल की अनदेखी करना इंजन पर भारी भी पड़ सकती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि इस मौसम में किस तरह का इंजन ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए।

प्रभाव 

सर्दी में ऑयल पर क्या होता है असर?

ऑयल इंजन पार्ट्स को स्मूथ काम करने के लिए चिकनाई प्रदान करती है। इससे पार्ट्स कम घिसते हैं और प्रदर्शन बेहतर होता है। तापमान गिरने पर इंजन की ऑयल भी जमने लगती है। ऐसे में जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑयल सभी पार्ट्स पर नहीं फैलती। इससे पार्ट्स बिना चिकनाई के एक-दूसरे से रगड़ खाते हैं। इससे पार्ट्स में टूट-फूट होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे इंजन में बड़ा नुकसान हो सकता है।

विस्कोसिटी

ऑयल चुनाव में विस्कोसिटी का रखें ध्यान 

इस समस्या से बचने के लिए लो विस्कोसिटी ऑयल का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। विस्कोसिटी (W) ऑयल में चिकनाई की मात्रा होती है। ज्यादा चिकनाई होने पर ऑयल तेजी से जमेगी, जबकि कम होने पर यह तरल रहेगी। अगर, आप ऐसे इलाके में रहते हैं, जहां भीषण ठंड पड़ती है तो आपको 0W-20 ग्रेड विस्कोसिटी वाली ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। सामान्य ठंड वाले इलाकों में 5W-30 इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें।