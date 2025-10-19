सर्दियों में पीले या सफेद में से कौनसे फॉग लैंप लगवाना सही? 

मानसून गुजरने के बाद अब जल्द ही सर्दी दस्तक देने वाली है। कुछ दिनों बाद सड़कों पर घना कोहरा नजर आएगा। इस दौरान कार चलाना मुश्किल ही नहीं, बल्कि हादसों की संभावना भी बढ़ा देता है। कोहरे या धूंध में कार चलाते समय फॉग लैंप बहुत उपयोगी साबित होते हैं। ये काेहरे, भारी बारिश और बर्फबारी के दौरान दृश्यता को बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं कितनी तरह के होते हैं फॉग लैंप और ये कैसे काम करते हैं।

स्थिति स्थिति के आधार पर 2 तरह के हाेते हैं ये लैंप फॉग लैंप उनकी स्थिति और उनमें प्रयुक्त तकनीक के आधार पर अलग-अलग तरह के होते हैं। कार के आगे बंपर के नीचे फ्रंट फॉग लैंप लगे होते हैं। ये कार के ठीक सामने सड़क की सतह को रोशन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पिछले हिस्से में टेललाइट असेंबली या बंपर में रियर फॉग लैंप लगे होते हैं। ये पीछे से आ रहे चालकों के लिए आपकी कार की दृश्यता बढ़ाने के लिए चमकदार लाल रोशनी पैदा करते हैं।

तकनीक तकनीक के आधार पर ऐसे होते हैं फॉगलैंप हैलोजन फॉग लैंप: ये पारंपरिक प्रकार के फॉग लैंप हैं, जो हैलोजन बल्ब से रोशनी उत्पन्न करते हैं। ये सस्ते होते हैं, लेकिन ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। LED फॉग लैंप: आधुनिक कारों में प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) फॉग लैंप का चलन बढ़ रहा है। इनमें हैलोजन लैंप की तुलना में ज्यादा चमक, कम ऊर्जा खपत और लंबी उम्र होती है। HID फॉग लैंप: हाई-इंटेनसिटी डिस्चार्ज (HID) लैंप तेज, सफेद रोशनी उत्पन्न करते हैं। ये ज्यादा महंगे भी होते हैं।

तरीका कैसे काम करते हैं फॉग लैंप? फॉग लैंप कार के नीचे की ओर लगाए जाते हैं, क्योंकि जमीन के पास कोहरा कम घना होता है। रोशनी को नीचे की ओर रखकर फॉग लैंप कोहरे की परत के नीचे सड़क की सतह को रोशन कर सकते हैं, जिससे दृश्यता में सुधार होता है। लैंप प्रकाश की एक चौड़ी, सपाट किरण उत्पन्न करते हैं। यह किरण पैटर्न सड़क के किनारों और लेन चिह्नों को रोशन करने के लिए डिजाइन किया गया है।

तुलना पीली और सफेद फॉग लैंप की क्या है खासियत? रंग के आधार पर ये लैंप पीली या सफेद रोशनी पैदा करते हैं। इनमें से पीली रोशनी कोहरे या बारिश के दौरान ज्यादा उपयोगी होते हैं। पीली रोशनी दूर तक जाती है और कोहरे और बारिश के कणों से इसके बिखरने की संभावना कम होती है, जिससे चकाचौंध कम होती है। दूसरी तरफ सफेद रोशनी ज्यादा फैलती है इस कारण हर कोने में अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ये कोहरे के साथ बिखरने के कारण चकाचौंध पैदा करती हैं।