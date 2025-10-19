सितंबर तिमाही में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात 26 फीसदी बढ़ा 

दूसरी तिमाही में यात्री कारों का निर्यात 20.5 फीसदी बढ़कर 1.25 लाख हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.04 लाख था। यूटिलिटी वाहनों (UVs) के निर्यात में भी 26 फीसदी की मजबूत वार्षिक वृद्धि देखी गई, जो इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच 1.13 लाख तक पहुंच गई। इसके अलावा इस अवधि के दौरान वैन निर्यात में सालाना आधार पर 39 फीसदी की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

दाेपहिया वाहन

इतना हुआ दोपहिया वाहनों का निर्यात

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दोपहिया वाहन सेगमेंट के निर्यात में 25 फीसदी की जबरदस्त बढ़त देखी गई और यह 12.95 लाख तक पहुंच गई है। यह पिछले साल इसी अवधि के 10.35 लाख से ज्यादा है। स्कूटरों में 12 फीसदी की वृद्धि देखी गई और यह 1.77 लाख पर पहुंच गई है, जबकि मोटरसाइकिल्स के निर्यात में 27 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाइक्स का कुल निर्यात 10 लाख से ज्यादा पर पहुंच गया।