सितंबर तिमाही में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात 26 फीसदी बढ़ा
क्या है खबर?
वित्त वर्ष 2026 की सितंबर तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत से ऑटोमोबाइल निर्यात में सालाना 26 फीसदी की भारी वृद्धि देखी गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, यह बढ़त मुख्य रूप से कारों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की रिकॉर्ड शिपमेंट के कारण हुई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस अवधि के दौरान अकेले यात्री वाहनों के निर्यात में 23 फीसदी की प्रभावशाली वृद्धि हुई है।
कार
कैसा रहा कारों का निर्यात?
दूसरी तिमाही में यात्री कारों का निर्यात 20.5 फीसदी बढ़कर 1.25 लाख हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.04 लाख था। यूटिलिटी वाहनों (UVs) के निर्यात में भी 26 फीसदी की मजबूत वार्षिक वृद्धि देखी गई, जो इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच 1.13 लाख तक पहुंच गई। इसके अलावा इस अवधि के दौरान वैन निर्यात में सालाना आधार पर 39 फीसदी की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।
दाेपहिया वाहन
इतना हुआ दोपहिया वाहनों का निर्यात
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दोपहिया वाहन सेगमेंट के निर्यात में 25 फीसदी की जबरदस्त बढ़त देखी गई और यह 12.95 लाख तक पहुंच गई है। यह पिछले साल इसी अवधि के 10.35 लाख से ज्यादा है। स्कूटरों में 12 फीसदी की वृद्धि देखी गई और यह 1.77 लाख पर पहुंच गई है, जबकि मोटरसाइकिल्स के निर्यात में 27 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाइक्स का कुल निर्यात 10 लाख से ज्यादा पर पहुंच गया।