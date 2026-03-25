हेलमेट ज्यादा पुराना होने पर इसे बदल देना चाहिए

कब बदल देना चाहिए आपको पुराना हेलमेट? जान लें क्या आ जाती हैं खराबी

क्या है खबर?

मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है। इसके साथ-साथ यह ट्रैफिक नियमों के हिसाब से भी अनिवार्य होता है। इसी को देखते हुए बाइक चलाने वाले हेलमेट जरूर लेते हैं, लेकिन एक बार खरीदने के बाद उसे तब तक इस्तेमाल करते हैं, जब तक वह पूरी तरह टूट ने जाए, जबकि दूसरी चीजों की तरह इसकी भी एक्सपायरी अवधि होती है। आइये जानते हैं कब आपको पुराना हेलमेट छोड़ देना चाहिए।