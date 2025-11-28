फॉग लाइट्स कब इस्तेमाल करनी चाहिए और कब नहीं?
अक्सर लोग कार की फॉग लाइट्स को सिर्फ एक अतिरिक्त फीचर समझते हैं, लेकिन ये कम विजिबिलिटी वाले हालात में आपकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। फॉग लाइट्स नीचे की ओर लगी होती हैं और सड़क के करीब रोशनी फैलाती हैं, ताकि ड्राइवर को रास्ता साफ दिखाई दे सके। इसलिए यह समझना जरूरी है कि इन्हें कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं, क्योंकि गलत समय पर इस्तेमाल दूसरे ड्राइवरों को परेशान कर सकता है।
फॉग लाइट्स कब इस्तेमाल करनी चाहिए?
फॉग लाइट्स का प्रयोग तभी करना चाहिए जब सड़क पर कोहरा, भारी बारिश या धुआं इतना हो कि रास्ता साफ दिखाई न दे। ऐसे मौसम में नॉर्मल हेडलाइट्स की रोशनी हवा में फैल जाती है, जिससे विज़िबिलिटी और कम हो जाती है। फॉग लाइट्स नीचे सड़क पर सीधी रोशनी डालती हैं, जिससे गड्ढे, मोड़ और आगे चल रही गाड़ियों को बेहतर देखा जा सकता है। इन परिस्थितियों में फॉग लाइट्स आपकी ड्राइविंग को सुरक्षित बनाती हैं।
फॉग लाइट्स कब इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए?
जब मौसम साफ हो, धुंध न हो और विजिबिलिटी सामान्य हो, तब फॉग लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी तेज और नीचे झुकी रोशनी सामने से आने वाले ड्राइवरों की आंखों में चुभ सकती है। इससे सड़क पर खतरा बढ़ जाता है। सामान्य ट्रैफिक में फॉग लाइट्स अनावश्यक चमक पैदा करती हैं, जो दुर्घटना के मौके बढ़ा सकती है। साफ मौसम में सिर्फ लो-बीम या हाई-बीम हेडलाइट्स ही पर्याप्त होती हैं।
सही उपयोग क्यों जरूरी है?
फॉग लाइट्स वाहन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इनका गलत उपयोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी माना जाता है। सही मौसम में इन्हें चलाने से आपका वाहन जल्दी दिखता है और दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। वहीं गलत मौसम में फॉग लाइट्स का उपयोग अन्य ड्राइवरों को असुविधा पहुंचा सकता है और उनका ध्यान भटका सकता है। इसलिए इन्हें हमेशा केवल जरूरत पड़ने पर और जिम्मेदारी के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए।