कार के अलॉय और स्टील व्हील में क्या होता है फर्क? 

हम अक्सर कार खरीदते समय इंजन, माइलेज और फीचर्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन व्हील के प्रकार पर कम बात करते हैं। जबकि कार के व्हील उसके लुक, परफॉर्मेंस और सुरक्षा पर बड़ा असर डालते हैं। बाजार में 2 मुख्य तरह (अलॉय व्हील और स्टील व्हील) के व्हील मिलते हैं। इन दोनों के अपने फायदे और कमियां हैं, इसलिए इन्हें समझकर ही कार के लिए सही चुनाव करना जरूरी होता है।

वजन वजन और परफॉर्मेंस का फर्क अलॉय व्हील स्टील व्हील की तुलना में हल्के होते हैं, जिससे कार की हैंडलिंग, स्पीड और माइलेज में सुधार होता है। हल्का वजन कार को तेजी से पकड़ने में मदद करता है और ब्रेकिंग भी बेहतर हो जाती है। दूसरी तरफ, स्टील व्हील भारी होते हैं और शहर या साधारण ड्राइविंग के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन तेज स्पीड या स्पोर्टी ड्राइविंग में ये अलॉय जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते।

प्रदर्शन मजबूती और खराब रास्तों पर प्रदर्शन स्टील व्हील अपनी मजबूती के लिए मशहूर हैं और खराब या गड्ढों वाले रास्तों पर ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। इनके टूटने या क्रैक होने की संभावना कम होती है। वहीं, अलॉय व्हील हल्के होते हैं और तेज झटकों में जल्दी क्रैक आ सकता है, लेकिन ये जंग नहीं पकड़ते और दिखने में ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। शहर और हाईवे के लिए अलॉय व्हील अच्छा विकल्प हैं, जबकि कठिन रास्तों पर स्टील व्हील बेहतर साबित होते हैं।

Advertisement