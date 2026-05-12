नई कार में पेट्रोल या डीजल गलत भर जाए तो क्या करें?

कई बार जल्दबाजी या ध्यान न देने की वजह से कार में गलत फ्यूल भर जाता है। पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल या डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल भरने से इंजन को गंभीर नुकसान हो सकता है। खासकर नई कारों में यह गलती ज्यादा महंगी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है। समय रहते सावधानी बरतने से बड़े खर्च और इंजन खराब होने जैसी परेशानी से बचा जा सकता है।

#1 सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने से बचें अगर आपको पेट्रोल पंप पर ही पता चल जाए कि गलत फ्यूल भर गया है, तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। इंजन चालू होने पर गलत फ्यूल पूरी मशीन में फैल सकता है और नुकसान बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में कार को वहीं रोक देना बेहतर माना जाता है। इसके बाद तुरंत कंपनी के सर्विस सेंटर या मैकेनिक से संपर्क करना चाहिए। कई बार केवल टैंक खाली करवाकर समस्या हल हो जाती है।

#2 गाड़ी चलते समय पता चले तो तुरंत रोकें अगर गलत फ्यूल भरने के बाद गाड़ी चल पड़ी हो और बाद में झटके, आवाज या धुआं जैसी दिक्कत महसूस हो, तो तुरंत कार रोक देनी चाहिए। लगातार गाड़ी चलाने से इंजन, फ्यूल पंप और इंजेक्टर खराब हो सकते हैं। इसके बाद कार को टो करके सर्विस सेंटर ले जाना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। गलत फ्यूल निकलवाकर पूरी लाइन साफ करना जरूरी होता है ताकि आगे कोई तकनीकी खराबी न हो और गाड़ी सामान्य तरीके से चल सके।

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