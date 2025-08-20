गडकरी ने राजमार्गों पर फ्लैश-चार्जिंग इलेक्ट्रिक बस सिस्टम लगाने पर दिया जोर, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
शहरों में स्थायी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को नए राजमार्गों पर फ्लैश-चार्जिंग आधारित इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड बस सिस्टम शुरू करने की वकालत की है। गडकरी ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) द्वारा आयोजित 24वें दरबारी सेठ स्मृति व्याख्यान में देश में सार्वजनिक परिवहन सिस्टम में बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "मैं एक नई सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करना चाहता हूं।"
किराया
डीजल बसों से कम होगा किराया
गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि नए बस सिस्टम की पूंजीगत लागत मेट्रो बस से कम है और इसका किराया डीजल बस से 30 फीसदी कम होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सिस्टम दिल्ली-देहरादून, बैंगलोर-चेन्नई और दिल्ली-जयपुर जैसे राजमार्गों पर एक तेज, किफायती और टिकाऊ विकल्प प्रदान करेगी। टाटा मोटर्स को नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट के लिए टेंडर मिला है। धारवाड़ प्लांट में निर्मित 18-मीटर लंबी और AC, इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस बस 135 यात्रियों को ले जाएगी।
फ्लैश-चार्जिंग
क्या है फ्लैश-चार्जिंग तकनीक?
फ्लैश-चार्जिंग आधारित इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड बस सिस्टम बस स्टॉप पर स्थापित एक फुली ऑटोमैटिक फास्ट चार्जिंग सिस्टम का उपयोग करती है। इससे यात्रियों के निर्धारित स्टॉप पर चढ़ते और उतरते समय कुछ ही सेकेंड में बैटरी को तेजी से चार्ज किया जा सकता है। बसों को डिपो में लंबे समय तक चार्जिंग करने के बजाय अधिक फेरे वाले मार्गों पर निरंतर संचालन संभव हो पाता है। हिताची एनर्जी और सीमेंस ने ऐसी तकनीक और ऑनबोर्ड ट्रैक्शन उपकरण विकसित किए हैं।