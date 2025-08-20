गडकरी ने राजमार्गों पर फ्लैश-चार्जिंग इलेक्ट्रिक बस सिस्टम लगाने पर दिया जोर, जानिए क्या होगा फायदा 

किराया

डीजल बसों से कम होगा किराया

गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि नए बस सिस्टम की पूंजीगत लागत मेट्रो बस से कम है और इसका किराया डीजल बस से 30 फीसदी कम होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सिस्टम दिल्ली-देहरादून, बैंगलोर-चेन्नई और दिल्ली-जयपुर जैसे राजमार्गों पर एक तेज, किफायती और टिकाऊ विकल्प प्रदान करेगी। टाटा मोटर्स को नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट के लिए टेंडर मिला है। धारवाड़ प्लांट में निर्मित 18-मीटर लंबी और AC, इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस बस 135 यात्रियों को ले जाएगी।