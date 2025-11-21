कार या बाइक में गलत फ्यूल डाल देने पर क्या करना चाहिए?

कभी-कभी जल्दी या लापरवाही में कार या बाइक में गलत फ्यूल भर जाता है और कई लोग तुरंत नहीं समझ पाते कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। गलत फ्यूल इंजन के अंदर मौजूद हिस्सों को खराब कर सकता है और वाहन अचानक बंद भी हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में घबराने की जगह सही कदम उठाना जरूरी होता है, ताकि गाड़ी को बड़े खराब से बचाया जा सके।

#1 इंजन स्टार्ट न करें अगर वाहन में गलत फ्यूल भर गया है तो सबसे पहला काम इंजन स्टार्ट न करना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट करते ही गलत फ्यूल पूरे सिस्टम में फैल सकता है। वाहन को तुरंत सुरक्षित जगह रोक दें और चाबी निकालकर इग्निशन बंद रखें। इससे आगे का नुकसान रुक जाता है और गलत फ्यूल इंजन में गहराई तक नहीं जा पाता, जिससे बाद में होने वाली महंगी मरम्मत से बचा जा सकता है।

#2 मैकेनिक को तुरंत बुलाएं इसके बाद किसी मैकेनिक या सर्विस सेंटर को बुलाना सबसे सही कदम होता है, क्योंकि वे टैंक ठीक से साफ करके गलत फ्यूल पूरी तरह निकाल देते हैं। स्वयं टैंक खोलने या पाइप हटाने जैसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान और बढ़ सकता है। मैकेनिक सही उपकरणों से टैंक, पाइप और फिल्टर साफ करते हैं, जिससे इंजन को आगे खराब होने से बचाया जा सके और वाहन सुरक्षित रहे।