नई बाइक को शुरू में चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान

जब किसी नई बाइक को शुरू में 500-1,000 किलोमीटर चलाया जाता है, तो इसे बाइक का रन-इन पीरियड कहते हैं। इस समय में बाइक को सही तरीके से चलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय इंजन के अंदर मौजूद नए पार्ट्स खुद को सही तरह से सेट करते हैं। अगर इस दौरान बाइक को गलत तरीके से चलाया जाए तो भविष्य में कई छोटी-बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में रन-इन पीरियड में सावधानी रखना फायदेमंद माना जाता है।

#1 ज्यादा स्पीड और अचानक एक्सीलरेट करने से बचें रन-इन पीरियड में बाइक को तेज स्पीड पर चलाना बिलकुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि नए इंजन पार्ट्स अभी अपनी जगह सही से सेट नहीं होते। अचानक एक्सीलरेट या ब्रेक लगाने से इंजन पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और उसकी कार्यक्षमता पर असर आता है। बेहतर है कि बाइक को मध्यम स्पीड में चलाएं और धीरे-धीरे थ्रॉटल दें। इससे इंजन स्मूद चलता है और भविष्य में प्रदर्शन बेहतर रहता है।

#2 RPM को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी ज्यादातर कंपनियां रन-इन पीरियड में RPM को सीमित रखने की सलाह देती हैं, क्योंकि ज्यादा RPM से इंजन जल्द गर्म होता है। इसलिए बाइक को ऐसे चलाना चाहिए कि RPM निर्धारित सीमा के भीतर रहे। लगातार ऊंचे आरपीएम पर चलाने से इंजन के अंदर घिसावट बढ़ जाती है, जिससे माइलेज भी प्रभावित होता है। RPM संतुलित रखने से इंजन की फिटिंग ठीक बनती है और उसकी उम्र भी लंबी होती है।