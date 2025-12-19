घने कोहरे में बाइक चलाते समय कौन-कौन से सुरक्षा उपायों को करना है जरूरी? 

सर्दियों में उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा आम समस्या बन जाता है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम हो जाती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बाइक सवारों के लिए यह स्थिति और भी जोखिम भरी होती है, क्योंकि वे खुले वाहन पर होते हैं। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए कोहरे में बाइक चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता अपनाना जरूरी माना जाता है।

#1 बाइक की लाइट और विजिबिलिटी पर दें पूरा ध्यान घने कोहरे में बाइक चलाते समय सबसे पहले हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर ठीक से काम कर रहे हों, यह जरूर जांचें। दिन में भी हेडलाइट ऑन रखनी चाहिए, ताकि सामने से आने वाले वाहन आपको देख सकें। रिफ्लेक्टिव जैकेट या हल्के रंग के कपड़े पहनना बेहतर रहता है। इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है और दूसरे वाहन चालक समय रहते आपको पहचान पाते हैं, जिससे टक्कर का खतरा कम होता है।

#2 रफ्तार कम रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें कोहरे में तेज रफ्तार बाइक चलाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सड़क, सामने चल रहे वाहन या अचानक आए मोड़ साफ दिखाई नहीं देते। इसलिए सामान्य से काफी कम स्पीड में बाइक चलानी चाहिए। आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, ताकि अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में समय मिल सके। ओवरटेक करने से बचें और लगातार हॉर्न बजाने के बजाय सतर्क होकर रास्ता साफ होने पर ही आगे बढ़ें।

