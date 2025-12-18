हेलमेट का वाइजर कैसे करें साफ? सर्दी में बाइक चलाने में नहीं आएगी दिक्कत 

इसके लिए सबसे पहले अपने हाथों को साफ कर लें और अगर, आपके हेमलमेट का वाइजर खोलने योग्य है तो इसे हटा लें। इससे आप हेलमेट की लाइनिंग या मैकेनिज्म में गंदा पानी जाने की जोखिम के बिना हर कोने को साफ कर सकते हैं। अब इस पर गुनगुने पानी की हल्की धार डालें। इसके बाद बेबी सोप लगाकर पानी से साफ कर लें, जिससे गंदगी साफ हो जाएगी। कठोर डिटर्जेंट, किचन क्लीनर या सॉल्वेंट का इस्तेमाल न करें।

सावधानी

सफाई करते समय न करें ये गलती

वाइजर को साफ करने के लिए किसी भी कपड़े का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे उस पर स्क्रैच आने से नुकसान हो सकता है। इस काम के लिए एक विशेष माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। इसको आप एक साफ प्लास्टिक बैग में रखकर राइडिंग गियर के साथ रखें। रास्ते में भी सूखे और धूलभरे वाइजर को सूखे कपड़े से न पोंछें। इसके लिए एक छोटी स्प्रे बोतल में साबुन का पानी रखें, जो हेलमेट को साफ रखने में मदद करेगा।