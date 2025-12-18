हेलमेट का वाइजर कैसे करें साफ? सर्दी में बाइक चलाने में नहीं आएगी दिक्कत
क्या है खबर?
सर्दियों में हेलमेट बाइक राइडर्स को ठंड से बचाने में काफी मददगार होता है। इसके बिना मोटरसाइकिल चलना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई बार हेलमेट का वाइजर इतना इतना गंदा हो जाता है कि सामने सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है। हेलमेट का गंदा शीशा सामने से आते वाहनों की हेडलाइट से चकाचौंध पैदा कर हादसे का कारण बन सकता है। आइये जानते हेलमेट के वाइजर को साफ करने के क्या तरीके हैं।
तरीका
इनके उपयोग से करें वाइजर साफ
इसके लिए सबसे पहले अपने हाथों को साफ कर लें और अगर, आपके हेमलमेट का वाइजर खोलने योग्य है तो इसे हटा लें। इससे आप हेलमेट की लाइनिंग या मैकेनिज्म में गंदा पानी जाने की जोखिम के बिना हर कोने को साफ कर सकते हैं। अब इस पर गुनगुने पानी की हल्की धार डालें। इसके बाद बेबी सोप लगाकर पानी से साफ कर लें, जिससे गंदगी साफ हो जाएगी। कठोर डिटर्जेंट, किचन क्लीनर या सॉल्वेंट का इस्तेमाल न करें।
सावधानी
सफाई करते समय न करें ये गलती
वाइजर को साफ करने के लिए किसी भी कपड़े का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे उस पर स्क्रैच आने से नुकसान हो सकता है। इस काम के लिए एक विशेष माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। इसको आप एक साफ प्लास्टिक बैग में रखकर राइडिंग गियर के साथ रखें। रास्ते में भी सूखे और धूलभरे वाइजर को सूखे कपड़े से न पोंछें। इसके लिए एक छोटी स्प्रे बोतल में साबुन का पानी रखें, जो हेलमेट को साफ रखने में मदद करेगा।