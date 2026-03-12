इलेक्ट्रिक कार की धुलाई का तरीका है अलग, अनदेखी पड़ सकती है भारी

इलेक्ट्रिक कार की धुलाई करते समय सावधानी नहीं बरतने पर नुकसान हो सकता है

क्या है खबर?

पेट्रोल-डीजल की धुलाई घर पर करना आसान काम है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसके लिए आपको पहले से जानकारी होना जरूरी है। एहतियात नहीं बरती जाए तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। पानी और शैंपू से ICE कार चमक सकती है, लेकिन यही EV को नुकसान पहुंचा सकता है और आपको उसे सर्विस सेंटर ले जाना पड़ सकता है। आइये जानते हैं इलेक्ट्रिक कार की धुलाई करते समय किन बातों का ध्यान रखें।