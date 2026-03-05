पुरानी गाड़ी खरीदते समय किन पार्ट्स को जरूर चेक करें?

आजकल कई लोग नई कार या बाइक की बजाय पुरानी गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे कम पैसे में वाहन मिल जाता है। हालांकि, पुरानी गाड़ी खरीदते समय थोड़ी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए गाड़ी खरीदने से पहले उसकी हालत अच्छी तरह जांचना बहुत जरूरी है। अगर कुछ जरूरी हिस्सों को सही तरीके से नहीं देखा गया तो बाद में मरम्मत पर बहुत ज्यादा खर्च भी करना पड़ सकता है।

#1 इंजन की हालत जरूर जांचें पुरानी गाड़ी खरीदते समय सबसे पहले इंजन की स्थिति को ध्यान से देखना चाहिए। इंजन गाड़ी का सबसे अहम हिस्सा होता है और इसकी खराबी ठीक कराने में काफी खर्च आ सकता है। गाड़ी स्टार्ट करते समय आवाज, धुआं या कंपन पर ध्यान दें। अगर इंजन से असामान्य आवाज आती है या ज्यादा धुआं निकलता है तो यह खराबी का संकेत हो सकता है और भविष्य में बड़ी समस्या बन सकता है।

#2 ब्रेक और सस्पेंशन की जांच जरूरी गाड़ी के ब्रेक और सस्पेंशन सिस्टम की जांच करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे हैं तो यह सीधे आपकी सुरक्षा से जुड़ा खतरा बन सकता है। टेस्ट ड्राइव के दौरान ब्रेक लगाकर जरूर देखें कि गाड़ी तुरंत रुकती है या नहीं। इसके साथ ही, सस्पेंशन की स्थिति भी देखें, क्योंकि खराब सस्पेंशन से गाड़ी चलाते समय झटके लग सकते हैं और वाहन पर नियंत्रण कम हो सकता है।

Advertisement