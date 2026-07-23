कई लोग बाइक धोने के तुरंत बाद बिना जांच किए चलाने लगते हैं

बाइक धोने के बाद कौन-सी गलतियां बिल्कुल न करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:19 am Jul 23, 202609:19 am

क्या है खबर?

बाइक को साफ रखना अच्छी आदत है, लेकिन धुलाई के बाद की गई कुछ गलतियां वाहन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कई लोग बाइक धोने के तुरंत बाद बिना जांच किए चलाने लगते हैं या जरूरी देखभाल नहीं करते। इससे इंजन, ब्रेक, चेन और इलेक्ट्रिकल हिस्सों पर असर पड़ सकता है। अगर कुछ आसान बातों का ध्यान रखा जाए तो बाइक लंबे समय तक बेहतर हालत में बनी रहती है और मरम्मत का खर्च भी काफी कम होता है।