बाइक धोने के बाद कौन-सी गलतियां बिल्कुल न करें?
क्या है खबर?
बाइक को साफ रखना अच्छी आदत है, लेकिन धुलाई के बाद की गई कुछ गलतियां वाहन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कई लोग बाइक धोने के तुरंत बाद बिना जांच किए चलाने लगते हैं या जरूरी देखभाल नहीं करते। इससे इंजन, ब्रेक, चेन और इलेक्ट्रिकल हिस्सों पर असर पड़ सकता है। अगर कुछ आसान बातों का ध्यान रखा जाए तो बाइक लंबे समय तक बेहतर हालत में बनी रहती है और मरम्मत का खर्च भी काफी कम होता है।
#1
गीली बाइक तुरंत न चलाएं, चेन भी सूखी न छोड़ें
बाइक धोने के तुरंत बाद तेज रफ्तार में नहीं चलाना चाहिए।
पहले ब्रेक को हल्का दबाकर जांच लें कि वे सही काम कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही चेन को पूरी तरह सूखने के बाद उस पर चेन लुब्रिकेंट जरूर लगाएं।
गीली या बिना चिकनाई वाली चेन जल्दी घिस सकती है और उसकी उम्र भी कम हो सकती है। यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और नियमित देखभाल करना भी बेहद जरूरी है।
#2
इलेक्ट्रिकल हिस्सों और सीट की अनदेखी न करें
बाइक धोने के बाद स्विच, हेडलाइट, इंडिकेटर, हॉर्न और सेल्फ स्टार्ट सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच जरूर करें।
अगर कहीं पानी रह गया है तो उसे सूखे कपड़े से साफ कर दें। सीट और फ्यूल टैंक पर जमा पानी भी तुरंत पोंछ देना चाहिए।
लंबे समय तक नमी रहने से जंग, दाग और दूसरे नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है तथा कई हिस्से समय से पहले खराब भी हो सकते हैं।
#3
तेज धूप में तुरंत न छोड़ें, टायर भी जरूर जांचें
बाइक धोने के बाद उसे कई घंटों तक तेज धूप में खड़ा नहीं करना चाहिए।
इससे पेंट, प्लास्टिक और रबर के हिस्सों पर असर पड़ सकता है। बाइक चलाने से पहले टायरों में हवा, ब्रेक और बाकी जरूरी हिस्सों की एक बार जांच भी कर लें।
इन छोटी सावधानियों को अपनाकर बाइक की चमक, बेहतर प्रदर्शन और लंबी उम्र आसानी से बनाए रखी जा सकती है तथा भविष्य में अनावश्यक खर्च से भी बचा जा सकता है।