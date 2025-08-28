कार पार्क करते समय इन गलतियों से बचें, फायदे में रहेंगे

शहरों में पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ रही है। कई बार लोग जल्दबाजी में कार गलत तरीके से पार्क कर देते हैं, जिससे न सिर्फ दूसरों को परेशानी होती है बल्कि गाड़ी को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर पार्किंग करते समय छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो इन परेशानियों से बचा जा सकता है। आगे हम जानेंगे कि पार्किंग करते समय किन गलतियों से हमेशा बचना चाहिए, जिससे हमें किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े।

#1 ढलान और झुकाव वाली जगह पर लापरवाही अक्सर लोग कार को ढलान पर पार्क करते समय हैंडब्रेक ठीक तरह से नहीं लगाते। यह बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि कार खिसक सकती है और हादसा हो सकता है। झुकाव वाली जगह पर पार्क करते समय हमेशा हैंडब्रेक का इस्तेमाल करें और टायर को साइड की ओर मोड़कर रखें। ऐसा करने से गाड़ी सुरक्षित रहेगी और किसी भी अनचाहे हादसे से बचाव आसानी से किया जा सकता है।

#2 गलत जगह और ओवरस्पेस घेरना कई लोग कार को बिना लाइन के बीच में पार्क कर देते हैं, जिससे ज्यादा जगह घिर जाती है और दूसरी गाड़ियों के लिए समस्या खड़ी होती है। कभी-कभी लोग 'नो पार्किंग' वाले क्षेत्र में भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे चालान कट सकता है। बेहतर होगा कि हमेशा तय पार्किंग स्थल पर ही कार खड़ी करें और लाइन के अंदर गाड़ी को सही तरीके से सेट करें, ताकि दूसरों को असुविधा न हो।