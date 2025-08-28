क्लच और गियर का सही इस्तेमाल कर बाइक की माइलेज कैसे बढ़ाएं? 

आज के समय में बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतें हर बाइक और कार चालक को परेशान कर रही हैं। ऐसे में बाइक का माइलेज बढ़ाना सबसे जरूरी और अहम हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर क्लच और गियर का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो आसानी से गाड़ी का माइलेज बढ़ाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि क्लच और गियर को कैसे इस्तेमाल करें, ताकि ईंधन की बचत हो सके।

#1 क्लच का सही इस्तेमाल करें अक्सर लोग गाड़ी चलाते समय क्लच को आधा दबाकर रखते हैं, जिसे 'हाफ क्लच' कहते हैं। यह आदत इंजन पर दबाव डालती है और ज्यादा ईंधन खर्च करती है। माइलेज बढ़ाने के लिए जरूरी है कि क्लच को सिर्फ गियर बदलते समय ही दबाया जाए। गाड़ी चलाते समय क्लच को पूरी तरह छोड़ दें और उसे बेवजह दबाकर न रखें। इससे गाड़ी पर बोझ कम होगा और माइलेज में सुधार देखने को मिलेगा।

#2 गियर बदलने का सही तरीका माइलेज बढ़ाने में गियर का बड़ा रोल होता है। बहुत ज्यादा स्पीड में लोअर गियर और बहुत कम स्पीड में हाई गियर डालने से इंजन पर दबाव पड़ता है और पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है। सही तरीका यह है कि गाड़ी की स्पीड के हिसाब से गियर बदला जाए। धीरे-धीरे एक्सेलेरेटर दबाकर और समय पर गियर शिफ्ट करके आसानी से माइलेज बढ़ाया जा सकता है। यह तरीका इंजन की उम्र भी बढ़ाता है।