बारिश में कार की सुरक्षित ड्राइविंग में उपयोगी है हेडलैंप वॉशर, जानिए कैसे करता है काम 

बारिश के दौरान कार चलाना बेहद मुश्किल होता है। इस दौरान गीली सड़क के कारण हेडलाइट पर कीचड़ और गंदगी जमा हो जाती है। गंदी हेडलाइट्स दृश्यता काफी कम कर देती हैं, जिससे चालक और सड़क पर मौजूद लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इस समस्या से निजात दिलाने में हेडलैंप वॉशर फीचर काम आता है। यह मानसून के दौरान गाड़ी की ड्राइविंग को आसान बनाता है। आइये जानते हैं कि हेडलैंप वॉशर कैसे काम करता है।

हेडलैंप वॉशर क्या है हेडलैंप वॉशर? हेडलैंप वॉशर सिस्टम एक ऐसी सुविधा है, जो हेडलैंप लेंस को साफ करने के लिए पानी के उच्च-दाब वाले जेट का उपयोग करती है। ये सिस्टम आमतौर पर सामने वाले बंपर में या हेडलैंप यूनिट के ठीक नीचे लगे होते हैं। यह फीचर हेडलैंप पर जमा होने वाली गंदगी, कीचड़, बर्फ को साफ कर उन्हें इष्टतम रोशनी देने लिए बनाए रखता है। वर्तमान में आने वाली कई लेटेस्ट कार इस सुविधा के साथ आ रही हैं।

उपयोग ऐसे काम करता है यह फीचर हेडलैंप वॉशर डैशबोर्ड पर एक विशिष्ट बटन दबाने या विंडशील्ड वॉशर फंक्शन का उपयोग करके हेडलाइट्स चालू होने पर सक्रिय होता है। इसके बाद छोटे नोजल वॉशिंग द्रव काे तेजी से हेडलैंप लेंस पर छिड़कते हैं, क्योंकि जिद्दी गंदगी या सूखी मिट्टी को हटाने के लिए उच्च दबाव आवश्यक है। फिर नोजल बंपर में वापस चले जाते हैं, जिससे कार की साफ-सफाई बरकरार रहती है। अधिकांश सिस्टम विंडशील्ड वॉशर द्रव भंडार का उपयोग करते हैं।