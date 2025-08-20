भारत में बॉबर बाइक में ये हैं 5 सबसे किफायती विकल्प

देश में बॉबर बाइक का शौकीनों में इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि रॉयल एनफील्ड से लेकर ट्रायम्फ और डार्ले डेविडसन जैसी कंपनियां ऐसे मॉडल ला रही हैं। यह विंटेज कस्टम मोटरसाइकिल की एक शैली है, जो अक्सर छोटे फेंडर, बुनियादी उपकरण और लोअर बॉडी पैनल के साथ केवल राइडर के लिए सीट आती है। आप भी बॉबर बाइक खरीदने का विचार कर रहे हैं तो हम आपको 5 सबसे किफायती विकल्पों की जानकारी दे रहे हैं।

#1 रॉयल एनफील्ड गोन क्लासिक 350 की कीमत: 2.37-2.40 लाख रुपये रॉयल एनफील्ड की ओर से मोटोवर्स 2024 में लॉन्च की गई गोन क्लासिक 350 एक आकर्षक और किफायती बॉबर बाइक है, जो 4 रंग विकल्पों- रेव रेड, ट्रिप टील, पर्पल हेज और शेक ब्लैक में आती है। इसमें 100mm लंबा एप हैंडलबार, कटे हुए फेंडर, ऑल-LED लाइटिंग, हटाने योग्य पिलियन सीट और आगे 19-इंच और पीछे 16-इंच स्पोक व्हील शामिल हैं। यह 349cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन (20.2bhp/ 27Nm) से लैस है और इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

#2 जावा 42 बॉबर की कीमत: 2.10-2.35 लाख रुपये जावा की 42 बॉबर आधुनिक-रेट्रो लुक में आती है, जिसमें गोलाकार LED हेडलैंप और बार-एंड मिरर के साथ स्लैश-कट एग्जॉस्ट और वायर स्पोक और अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यह 4 रंगों- ब्लैक मिरर, मिस्टिक कॉपर, जैस्पर रेड और मूनस्टोन व्हाइट में उपलब्ध है। इस मोटरसाइकिल में 334cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन (30.5hp/32.7Nm) और ट्रांसमिशन को आसान बनाने के लिए 6-स्पीड गियरबॉक्स की सुविधा दी गई है। इसके अलावा बाइक में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है।

#3 होंडा रेबेल 500 की कीमत: 5.12 लाख रुपये होंडा की रेबेल 500 एक बॉबर स्टाइल के साथ एक क्रूजर बाइक भी है। यह ब्लैक-आउट स्टाइलिंग के साथ सिंगल स्टैंडर्ड वेरिएंट में केवल मैट गनपाउडर ब्लैक मेटैलिक रंग में आती है। इसमें राइडर की जानकारी के लिए एक इनवर्टेड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। बाइक में स्टीपली रेक्ड फ्यूल टैंक, गोल LED हेडलैंप, 690mm ऊंचाई वाली सीट और डनलप टायर्स के साथ 16-इंच के व्हील दिए हैं। यह 471cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल ट्विन-सिलिंडर इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है।

#4 कीवे V302C की कीमत: 4.29 लाख रुपये हंगरी की बाइक निर्माता कीवे की V302C एक क्रूजर बाइक है, जिसे बाॅबर स्टाइल में बनाया गया है। इसमें एक गोल हेडलाइट, घुटनों के लिए जगह और टैंक पैड के साथ एक घुमावदार 15-लीटर फ्यूल टैंक और दोनों सिरों पर फैट-प्रोफाइल टायर मिलते हैं। मोटरसाइकिल में LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ड्यूल-चैनल ABS की सुविधा मिलती है। यह दोपहिया वाहन 298cc, V-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन (29.5bhp/26.5Nm) और 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।